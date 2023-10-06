أحمد مغربي



اعتمد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية، وشملت تغييرات واسعة في 8 شركات نفطية تابعة، وفيما يلي مجالس الإدارات:



شركة نفط الكويت



٭ مناحي سعيد العنزي ـ رئيس مجلـــس الإدارة.



٭ سعد أدهيليس بوخوصة ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ أحمد جابر العيدان ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.



٭ بدر إبراهيم العطار ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ عبدالله محمد العفاسي ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ خالد علي الخياط ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ يوسف يعقوب الصقر ـ عضو مجلس الإدارة.



شركة البترول الوطنية الكويتية



٭ حمزة عبدالله بخش ـ رئيس مجلس الإدارة.



٭ وليد علي آل بن علي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ وضحة أحمد الخطيب ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.



٭ أسماء علي القلاف ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ عماد عبدالرحمن الهدلق ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ فؤاد محمد الشيخ ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ محمد خليفة العبدالجلـــيل ـ عضو مجلس الإدارة.



شركة صناعة الكيماويات البترولية



٭ فهد الحميدي الديحاني ـ رئيس مجلس الإدارة.



٭ منى جاسم العبيد ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ نادية بدر الحجي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.



٭ عماد عبدالرحمن الكندري ـ عضو مجـــلس الإدارة.



٭ أمينة رجب صالح ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ حمد عيسى المشاري ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ عبدالوهاب محمد المذن ـ عضو مجلس الإدارة.



شركة ناقلات النفط الكويتية



٭ طارق سليمان الرومي ـ رئيس مجلس الإدارة.



٭ محمد صقر الغانم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ الشيخ خالد أحمد الصباح ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.



٭ هشام أحمد الرفاعي ـ عضو مجلـــــــس الإدارة.



٭ خالد محمد الملا ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ خلود سعد المطـيري ـ عضو مجلــــــس الإدارة.



٭ أحمد يوسف الرشدان ـ عضو مجلس الإدارة.



شركة كي بي سي هولدينجز (آروبا)



٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.



٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ شافي طالب العجمي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.



٭ أريج يوسف البحر ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ حمد دخيل السبيعي ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ علي محمد العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ عيسى عبدالرحمن المراغي ـ عضو مجــلس الإدارة.الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية



٭ محمد راشد جاسم ـ رئيس مجلس الإدارة.



٭ غادة يوسف العامر ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ محمد سالم الحيمر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.



٭ وليد خالد المخـــــيزيم ـ عضـــو مجلس الإدارة.



٭ بدر أحمد المنيفي ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ غانم ناصر العتيـــــبي ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ فهد سالم الــــــخرقاوي ـ عضو مجلــس الإدارة.



الشركة الكويتية لنفط الخليج



٭ أحمد جابر العيدان ـ رئيس مجلـــــــس الإدارة.



٭ محمد عبدالهادي الزعبي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ خالد نايف العتيبي ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي (بالوكالة).



٭ عبداللطيف عيد العازمي ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ طارق محمود إبراهيم ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ طارق نوري الثويني ـ عضو مجلــــــس الإدارة.



٭ بندر مهدي القحــطاني ـ عضـــو مجلس الإدارة.



الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة



٭ شكري عبدالعزيز المحروس ـ رئيس مجلس الإدارة.



٭ يوسف عبدالله اليتيم ـ نائب رئيس مجلس الإدارة.



٭ وليد خالد البدر ـ عضو مجلس الإدارة ـ الرئيس التنفيذي.



٭ شيماء مرزوق الغنـــــــيم ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ شجاع سالم العجمي ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ قصي ناصر العامر ـ عضو مجلس الإدارة.



٭ فراس عبدالهادي العواد ـ عضو مجلس الإدارة.