شوقت الفنانة سميرة سعيد جمهورها ومحبيها لأغنيتها الجديدة، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية، ونشرت عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، مقطع فيديو من داخل الأستديو، وظهرت برفقة الملحن عمرو مصطفى، حيث كانت تستمع إلى موسيقى الأغنية بانسجام كبير، وعلقت: «عمل جديد.. قريبا»، وتفاعل عدد كبير من محبيها ومتابعيها مع الفيديو مؤكدين شوقهم لسماع الأغنية.



وكانت سميرة قد طرحت أغنية «إنسان آلي» في الصيف، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني ربيع، حيث كشفت تفاصيل الأغنية بأنها قديمة، وكان سيتم طرحها منذ عام 2015، إلا أن طرحها تأجل أكثر من مرة، وقالت خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية»: «الأغنية كان المفروض تنزل وقتها، لكن كل مرة تتأجل، عملنا لها شوية تحديث، ودلوقت وقتها جدا».