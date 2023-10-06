كشفت «الجابرية الحرة»، الشركة المنتجة للاستعراض الموسيقي البصري «فيكم طرب: ليلة مع ميامي»، الذي أقيم في الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى 2 الجاري، عن ختام فعالياته والتي أثمرت إمتاع آلاف الجماهير الحاضرة للعرض، الذي استمر على مدار خمس ليال.



من جهته، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لـ «الجابرية الحرة»: بعد ختام الحدث الأضخم على مستوى الكويت «فيكم طرب: ليلة مع ميامي» لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الرعاة الذين ساهموا في نجاح تلك التجربة الموسيقية الاستعراضية الفريدة (شركة زين، وبنك برقان، وجاهز لتوصيل الطلبات، ودايت ستيشن للتجهيزات الغذائية، هذا بالإضافة إلى مجموعة الخليج للتأمين، وأطياب المرشود، وإم تو آر لخدمات الدعاية والإعلان، وتطبيق وياك، والشكر موصول لكل من «فود هول»، ومنصة الإنتاج الكويتية شاشا، ومركز دسك للعلاج الطبيعي، وصالون فانيتي رووم).



العمل الفني الذي نال تقدير وإعجاب الجماهير ضم كوكبة من الكوادر الوطنية المبدعة والمواهب العالمية المتخصصة في مجال العروض المسرحية والاستعراضية والحفلات الموسيقية، فقد تولى إخراجه كل من مريم الخترش وجاسم القامس، وقد أشرف على إنتاجه المنتج التنفيذي علي النصف، واستغرق التحضير له أكثر من سنة لتنسيق فريق العمل وطرح الرؤية الإبداعية.



ينضم «فيكم طرب» إلى باقة الأعمال الفنية الناجحة التي أنتجتها «الجابرية الحرة»، من خلال عملها مع المبدعين الشباب والموهوبين بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الترفيهي بالكويت والمنطقة، أبرز تلك الأعمال «تقدير الاحتياج»، و«من غير طحينة»، و«سوشل نيديا»، و«رحبانيات مع عمر الرحباني»، وكورال «روح الشرق»، بالإضافة إلى إخراج عرض «أين تذهب هذا المساء: الثمانينات» من إنتاج مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.