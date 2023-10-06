اجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو حيث بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الاجتماع تطرق إلى العلاقات الخليجية - الأوروبية وطرق تعزيزها بما يخدم مصالح الطرفين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا محل الاهتمام المشترك.



وذكرت أن نائب وزير الخارجية أقام مأدبة غداء على شرف الضيف والوفد المرافق بمناسبة الزيارة.