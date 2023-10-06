عبدالعزيز الفضلي



أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري بدعم وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري لأبنائه واخوانه من ذوي الإعاقة.



وقال الهاجري، في تصريح صحافي: هذه كلمة شكر لا توفي بحق الوزير المطيري لما يقوم به من دعم لجميع المعاقين وفي جميع الوزارات التي أصبح وزيرا لها والأماكن التي تولى شؤونها، سواء في وزارة الشباب أو وزارة الاعلام، وحاليا يصدر قراره بالسماح للمعاقين من الدرجة المتوسطة والشديدة وكذلك لمن هو مكلف برعايتهم بالنقل بين جميع قطاعات وزارة الأوقاف حسب قدرات اعاقتهم وظروف من يرعاهم، هو عمل إنساني بالدرجة الأولى، وهو الدمج الحقيقي الذي ننادي به مرارا وتكرارا، فمن القلب نقول نيابة عن جميع ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم وكذلك نيابة عن أولياء أمورهم شكرا يابو يوسف ولك ألف تحية من كل معاق ومعاقة وولي أمر، متمنين أن تتبع هذه الخطوة خطوات مماثلة في بقية وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية.



واختتم الهاجري تصريحه بالقول: ان قرار الوزير عبدالرحمن المطيري يأتي من إحساسه بالمسؤولية تجاه هذه الفئة من أبناء الشعب بهذا القرار الاستثنائي بالنقل الداخلي بجميع قطاعات الوزارة على مدار السنة ما هو إلا تسهيلا لهم حسب إمكاناتهم الوظيفية ودعما لقدراتهم التي يملكونها حسب الإعاقات المدرجة لتناسب طبيعة عملهم.