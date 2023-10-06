أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، منح عقدين بقيمة 17 مليار دولار لمشروع تطوير حقلي الحيل وغشا البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون.



ويقع الحقلان ضمن امتياز غشا، والذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز بحلول نهاية 2030، وفقا لبيان «أدنوك». ويضم امتياز غشا كلا من شركات «أدنوك»، و«إيني»، و«أو إم في»، و«وينترشال دي إي أيه» و«لوك أويل». ويقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



ويأتي ذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود ما يسهم في خفض الانبعاثات.



وستتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محليا عبر العقود التي تقوم بترسيتها.



ويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت «أدنوك» بالوصول إليها إلى نحو 4 ملايين طن سنويا. وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير. كما سيستفيد المشروع أيضا من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.