كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2022 بمعدل 32.4% لتبلغ 3.5 تريليونات دولار، مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44% لتتخطى حاجز التريليوني دولار، بجانب نمو الواردات بمعدل 20% إلى نحو 1.5 تريليون دولار.



وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43% لتبلغ 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى نمو الواردات بمعدل 20% لتبلغ 1.1 تريليون دولار وليسجل الميزان التجاري السلعي فائضا قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022.



وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7% من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2% من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فمازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75%، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62% من إجمالي الصادرات السلعية وتركزت في ٥ دول نفطية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60% خلال عام 2022.