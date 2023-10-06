

ارتفعت حصيلة الكويت من الميداليات الملونة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تستضيفها الصين حتى 8 أكتوبر الجاري، إلى 8 ميداليات متنوعة (2 ذهب، 3 فضة، 3 برونز) بعدما أحرز منتخبنا الوطني لكرة اليد الميدالية البرونزية، وحصد مثلها لاعب منتخبنا الوطني للكراتيه سيد الموسوي.



وكان أبطال أزرق اليد على الموعد وتمكنوا من خطف المركز الثالث والميدالية البرونزية من أمام المنتخب الياباني في مواجهة قوية تبادل خلالها الفريقان التقدم بالنتيجة إلى أن جاءت صافرة النهاية معلنة فوز منتخبنا 31-30 ليتوج بالميدالية البرونزية.



وانتقلت الأفراح الكويتية من منافسات كرة اليد إلى الكراتيه بعدما نجح لاعب منتخبنا الوطني سيد الموسوي في الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة كاتا فردي بتفوقه على منافسه العراقي بينار مصطفى.



وعبر الموسوي عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلا إن تحقيق ميدالية في الآسياد حلم يراودني منذ الصغر، وأشكر جميع من ساندني ووقف معي لتحقيق هذه الميدالية، ونتطلع لتحقيق ميدالية أخرى الأحد المقبل في مسابقة كاتا الفرق.



إلى ذلك، أشادت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية مدير البعثة الكويتية المشاركة في الدورة الآسيوية فاطمة بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت بالحصول على ميداليتين برونزيتين جديدتين عن طريق منتخبنا الوطني لكرة اليد ولاعب الكراتيه سيد الموسوي.



وودع لاعب منتخبنا للجوجيتسو علي حسن منافسات تصفيات وزن تحت 69 كجم في دور الـ 16 أمام منافسه الإماراتي سلطان جبر بعد ان تخطى منافسه الأفغاني مصطفى وكيلي في الدور 32، كما ودع زميله يوسف الدوسري المنافسات بالوزن نفسه من الدور 32 بخسارته أمام السنغافوري تيان ليم، وخسر عمر القناعي في مسابقة الكراتيه من منافسه الإندونيسي جوشوا كاندو 3-6 في منافسات دور الـ 16 لفردي كوميتيه لوزن تحت 75، كما أنهى ثنائي منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية عبدالهادي العجمي ومنصور السبيعي مشاركتهما في نهائي سباق الطريق، واختتم ناصر بورجيب مشواره في تصفيات مسابقة التسلق بالحصول على المركز 20.



إلى ذلك، يستهل لاعب منتخبنا الوطني للكراتيه عبدالله شعبان مشواره اليوم عند الرابعة فجرا في مسابقة كوميتيه - وزن تحت 60 كغم في مواجهة الأوزبكي أولجبيك أليبوف، وفي نفس التوقيت يشارك لاعبا الجوجيتسو ناصر عبدالكريم وفهد المري في مسابقة وزن تحت 77 كغم ويواجهان المنغولي دافادورج مونتور والأوزبكي أوميد سيدولايف، ويخوض أبطال منتخب الفروسية تصفيات مسابقة فردي قفز الحواجز، وتشارك اللاعبة مها الصقر في تصفيات مسابقة الجمباز الإيقاعي عند الساعة الخامسة صباحا.

منتخبنــا.. «لا يحوشك»



ناصر العنزي



يقولون «اليد اللي ما تطولها بوسها»، وفي لعبة كرة اليد فاليد الطولى تهيمن على اليد القصرى، واليد «المليانة» ليست مثل الخالية، واليد الكريمة لا تعادل باليد الشحيحة، واليد القابضة تطرح اليد الضعيفة، فهذه اللعبة تحديدا لا مكان فيها للنحيف والقصير والجبان، فإما تكون من أصحاب الأيادي الضخمة القوية أو لا تدخل في قتالها وخشونتها.



وفي بلاد السور العظيم، غرف نجوم منتخبنا الوطني بأياديهم من صحون المنتخبات المنافسة وسجلوا انتصارا رائعا بعناصر شابة تمكنت من خطف الميدالية البرونزية على حساب «الكمبيوتر» الياباني وبفارق هدف، بعدما نجح الأزرق في «تهكير» حساباتهم وتعطيلها، برونزيتنا في الآسياد في عيوننا «ذهب»، فعندما تهزم الايرانيين والكوريين واليابانيين وتخسر قبل النهائي من «العنابي» القطري بطل الدورة والمدجج بالمحترفين بفارق 5 أهداف فلا نملك سوى أن نرفع لك «العقال» فخرا واعتزازا ونردد معا «لا يحوشك».



وفي مواجهة منتخبنا الأزرق والمنتخب الياباني، وقف حارسنا العملاق حسن صفر سدا منيعا أمام الانفرادات اليابانية، يصد بيمناه ويسراه وقدماه، جعلت خصمه ومدربهم يتساءلون هل هذا حارس مرمى أم مقاتل في ميدان المعركة مثلما كان يفعل «الساموراي»، وهو اللقب الذي كان يطلق على المحاربين اليابانيين القدماء، وتعني الرجل الذي يضع نفسه في الخدمة.



ولأن لكل كتيبة قائدها، فالمدرب الجزائري القدير سعيد حجازي عبث بأجهزة المدرب الياباني من خلال تغيير خططه الدفاعية والهجومية على مدار الشوطين والتي مهدت لفوز نفيس أبكى نجومنا من فرط الفرحة وعادوا إلينا بميدالية برونزية بطعم الذهب ولسان حالهم يقول «لا ياباني ولا كوري».