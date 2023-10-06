بلغ ارتفاع مون بلان «الجبل الأبيض»، أعلى جبل في أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا، 4805.59 أمتار بعد قياسه الشهر الماضي، في رقم أتى أدنى بـ 2.22 متر عن العام 2021، وفق ما أفاد فريق من المساحين الفرنسيين.



وتسلق نحو عشرين شخصا مجهزين بأدوات متطورة وللمرة الأولى بطائرة مسيرة، جبل مون بلان المعروف بـ «سقف أوروبا» في منتصف سبتمبر لإجراء عمليات مسح دقيقة لأيام عدة، وهو ما اعتادوا إنجازه كل سنتين بدءا من العام 2001.



وترمي هذه الخطوة إلى وضع نماذج للغطاء الجليدي وجمع بيانات علمية عن تأثير التغير المناخي على سلسلة جبال الألب، على ما أشار المشاركون في هذه المبادرة التي أطلقتها غرفة المساحين الخبراء في أوت سافوا والتي تضم اليوم عددا كبيرا من الشركاء.



وخلص الخبراء إلى أن «الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التي جمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة»، مشددين على أن دورهم يقتصر على «جمع البيانات للأجيال المستقبلية».



وقال دي غاريه «هل شهدنا تباينا كبيرا كهذا من قبل؟ الجواب هو نعم»، موضحا أن الفارق «يعكس التقلبات في هطول الأمطار خلال الصيف».



وتابع «قد يصبح هذا الجبل أعلى بكثير خلال عامين» عندما نقيس ارتفاعه مجددا.