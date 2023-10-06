تتجه الأنظار نحو النجمة وعارضة الأزياء وأيقونة الموضة پاريس هيلتون بعدما أعلنت منصة اكس المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، عن تعاونها مع النجمة الشقراء لتكون نجمة الموضة والجمال لإنشاء محتوى فيديو أصلي حول موضوعات الموضة والجمال والسفر وغيرها، وفق تقرير لوكالة «بلومبيرغ».



وبحسب «بلومبيرغ» من الممكن أن يساعد التعاون بين منصة «إكس» وپاريس هيلتون ووكالتها الإعلانية الرقمية «11:11 ميديا»، في تعزيز بعض ميزات المنصة المتعلقة بالتسوق والفيديو.



وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن «إكس» و«11:11 ميديا» سوف تتقاسم إيرادات هذا المشروع.



وتعد پاريس هيلتون من النجمات اللواتي طبعن هوية خاصة بإطلالاتهن الجمالية، فعندما نذكر اسمها لا بد أن يتبادر الى أذهاننا شعرها بلونه الأشقر، قصات شعرها الكاريه او حتى تسريحات شعرها المرفوعة الى جانب أسلوبها المميز في المكياج، فجميعها تفاصيل رسمت من هويتها الجمالية.