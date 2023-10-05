القرار يفسح المجال أمام الكوادر الشابة وضخ دماء جديدة في الإدارة



صرح المتحدث الرسمي في الاداره العامه للطيران المدني نائب المدير العام للشؤون الاداريه والمالية والقانونية بالتكليف عبدالله فدعوس الراجحي انه دعما لافساح المجال أمام الكوادر الشابة وضخ دماء جديدة في شغل المناصب الاشرافية بالادارة العامة للطيران المدني وبتوجيهات المدير العام للادارة احيل مجموعة من موظفي الادارة ممن امضى في الخدمة ( مابين اكثر من 32 الى 37 عاما) الى التقاعد تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية وذلك اعتبارا من 31 اكتوبر 2023.



وذكر الراجحي في بيان له ان الادارة العامة للطيران المدني سبق وان خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل اعتماد قرارات تقاعدهم تطبيقا لتعاميم وقوانين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واشاد بجهودهم طوال سنوات خدمتهم في الارتقاء بالعمل ومساهمتهم في رفع الاداء.



واكد ان اعتماد قرارات تقاعد من امضى في الخدمة السن القانونية سيساهم في فتح فرص جديدة للكوادر الشابة المؤهلين لتقلد المناصب الاشرافية، موضحا انه سيتم تكريمهم من قبل مدير عام الطيران المدني بالتكليف تقديرا لجهودهم المتواصلة خلال السنوات الماضية.