القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعادته للاطمئنان على جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لإدارة أي أزمة على مدار الـ 24 ساعة.



جاء ذلك، خلال تفقده، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة، وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



وأجرى السيسي، حوارا بالڤيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمئن على جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا الشأن والربط والتنسيق المتكامل.



وقال الرئيس، خلال الحوار، إن مصر تمتلك غرفا بجميع المحافظات مربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة في القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، لافتا إلى أن مصر أصبحت تمتلك أطقم إدارة أزمات محترفة على مستوى كل محافظة، وبالتالي نكون قادرين من خلال الغرف على الاتصال المؤمن لمركز إدارة أزمات الدولة للتعامل مع أي أزمات بشكل يعكس قدرتها.



وأوضح أن كل غرفة أزمات بها معلومات وبيانات كل القطاعات في المحافظة مثل الصحة والصرف الصحي وغيرها، ليتم استغلالها في إدارة أي أزمة وتحريك الأدوات، معبرا عن سعادته بالتجربة، وأن يرى الأمور في المحافظات بشكل مباشر من أي مكان في مصر، وليتابع العناصر والموقف على الأرض، واصفا ذلك بالتطور الجيد جدا.



وأشار إلى أنه حرص على تفقد المنظومة في يوم جمعة لتكون الأمور هادئة على الأرض، وليطمئن على المنظومة على أرض الواقع، لافتا إلى أن «الغرفة المتحركة»، تستطيع أن ترافق المحافظ خلال أي أزمة على الأرض، ليستطيع التواصل مع غرفته ومؤسسات الدولة من خلالها بشكل مؤمن بالكامل.



وأوضح الرئيس أنه خلال شهرين سيطلب من المحافظين جميعا تجميع عناصرهم الهندسية ليتفقدها، ويرسل لجان لتفقدها بدقة، ليكون كل محافظ مسؤول عن رفع كفاءة معدات محافظته وعملها بدقة، قائلا: «عندك في المحافظة معدات سواء 400 أو 500 معدة، سواء لودر أو بلدوزر أو غيره.. عندك أدوات وشركات في كل المحافظة قادرة على التأمين الفني، ويجب أن تكون كفاءة المعدات مرتفعة، بمعنى أنه لو عندي 100 معدة في المحافظة، يكونوا صالحين».



وأشار الرئيس، إلى أهمية الاطمئنان على كفاءة وصلاحية كل المنشآت الحيوية والمهمة في المحافظات بالمديريات المتواجدة داخلها، فمثلا محطات المياه والري يتم التأكد من كفاءة المحطات، وجاهزية طلمباتها ومعداتها على العمل بأعلى كفاءة ممكنة، ومحطات المعالجة، مخاطبا المحافظين قائلا: «حضراتكم مسؤولين قدامي، وحتى شهرين كحد أقصى عشان مظلمكمش».