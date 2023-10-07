حقق لاعب منتخب الكويت للكاراتيه فهد العجمي، الميدالية الذهبية الثالثة للكويت في دورة الألعاب الآسيوية ال19 اليوم السبت، بعد إحرازه المركز الأول في مسابقة (كومتيه) القتالية لوزن تحت 67 كيلوغراما ليرتفع بذلك رصيد الكويت في الدورة إلى عشر ميداليات (3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).

وتخطى العجمي (21 عاماً) خمسة لاعبين في طريقه إلى الذهبية الثالثة للبلاد في الألعاب الحالية، بعد تتويج الرامي عبدالله الرشيدي في السكيت ويعقوب اليوحة في 110 م حواجز. وهي الميدالية الأولى للكويت في الكاراتيه في الألعاب الحالية والذهبية السابعة بهذه الرياضة في تاريخ مشاركاتها، لتكون الثانية وراء الرماية (11).

وقال بطل آسيا والكويت فهد العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الفوز، إن تتويجه بالذهب جاء بعد تغلبه على منافسه الأردني عبدالرحمن المصافطة أحد أبطال العالم بهذا الاختصاص في المباراة النهائية بنتيجة (8/5) بعد مباراة تنافسية وقوية.

وأعرب العجمي عن سعادته وفخره الكبيرين بتحقيق هذا الانجاز الكبير له في ظل التنافس القوي مع لاعبي القارة الآسيوية الذين يعدون من أبطال اللعبة مهديا هذا الانجاز لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي الكريم.

وأكد أن هذه الانتصارات الكبيرة للاعبي (أزرق الكاراتيه) في الدورة ستشكل دافعا كبيرا لتحقيق المزيد منها في الاستحقاقات الرياضية الكبرى المقبلة منوها بدعم الاتحاد الكويتي للعبة والجهاز الفني المرافق له بقيادة المدير الفني للمنتخب جابر حماد.

وجاء طريق البطل العجمي للذهب عبر تغلبه على لاعب بوتان بنتيجة (8 - 0) في دور ال 32 ثم على لاعب تركمنستان بنتيجة (4 - 1) بدور ال 16 تلاه فوز كاسح على لاعب قيرقستان بنتيجة (11 - 3) في الدور ربع النهائي ثم سحق لاعب الصين تايبيه بنتيجة (7 - 0) بالدور نصف نهائي قبل الفوز بالنهائي والميدالية الذهبية الغالية.