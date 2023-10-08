أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بتعديل رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام. وجاء في القرار:



مادة أولى: يرفع نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022 المشار إليه.



مادة ثانية: يدرج نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) ضمن الأنشطة الإعلامية لدى وزارة الإعلام، ويضاف برقم (7) إلى البند رابعا من المادة (19) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه.



مادة ثالثة: تحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وفق الجدول المرفق بهذا القرار، ويلغى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2023 المشار إليه.