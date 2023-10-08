أكد مدير جناح الكويت المشارك في «اكسبو الدوحة 2023» للبستنة عبدالله التميمي ان الجناح يهدف الى تسليط الضوء على الجهود الكويتية في مكافحة التصحر والاستدامة البيئية من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة لري المزروعات.



وقال التميمي في تصريح لـ «كونا» امس ان الجناح يوفر للزوار تجربة تفاعلية من خلال التعرف على مراحل نمو النباتات وكيفية إعادة تدوير المياه المستخدمة في الجناح للمزروعات والاستفادة منها بدلا من إهدارها.



وأضاف التميمي أن فكرة إعادة تدوير المياه في الجناح «مميزة» وتساهم في الحفاظ على البيئة لاسيما ان فكرة المعرض بصفة عامة تتمثل في الاستدامة البيئية.



يذكر أن «إكسبو الدوحة» انطلق الاثنين الماضي تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» ويستمر حتى 28 مارس 2024.