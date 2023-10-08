بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أن الشيخ أحمد الفهد رفع في البرقية باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه ولاية العهد وبالثقة الغالية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وجدد العهد لسموه والولاء والوفاء في الدفاع والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بالخير والصحة والعافية وعلى الكويت الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.



من جهة أخرى، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن «خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية».