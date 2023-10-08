هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.



وقال الكندري، في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة، «بكلمات من الفخر والمجد نهنئ أنفسنا وولي عهدنا الأمين بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لتولي سموه أمانة ولاية العهد التي اختصها له واختاره لها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأجمعت على تأييده أمة الكويت عبر برلمانها».



وأضاف «ها هي السنوات الثلاث لتولي سموه ولاية العهد تثبت إخلاص سموه وعطائه اللامحدود لكل ما يمكن أن ينهض به لرفعة الكويت ونهضتها وعزتها ويقدم عصارة خبرته وتاريخه الطويل لكل ما ينفع الوطن والمواطن». وتابع «أسأل الباري عز وجل أن يحفظ لنا سمو ولي العهد ويطيل بعمره، وأن ينعم عليه بالصحة وتمام العافية، وأن يعلي من شأنه ومقامه، وأن يبقيه شامخا وسندا وعضدا لأخيه صاحب السمو الأمير والى الشعب الكويتي الكريم».