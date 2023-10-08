بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الثالثة على تولي سموه ولاية العهد. وأعرب الشيخ فيصل نواف الأحمد عن فخره بمسيرة سمو ولي العهد واعتزازه بما تحقق تحت قيادة سموه من إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة تهدف لنهضة الكويت وتحقيق طموحات شعبها الوفي، والتي جاءت ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وقال الشيخ فيصل النواف ندعو الله تعالى أن يحفظ سموكم بعنايته ويحيطكم برعايته، وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية، ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان، وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الأمير المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمؤازرة سموكم ولي العهد الأمين، حفظكما الله ورعاكما، وسدد على دروب الخير والتوفيق خطاكما.