طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا يتعلق بتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، حيث نص القرار الذي حمل رقم 144 لسنة 2023 على تعديل القرار رقم 21 لسنة 2023 الخاص بتنظيم المهنة.



ونص التعديل المقترح على استبدال المادة الأولى من القرار رقم 21 لسنة 2023 بالنص التالي «تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العملية وخبراتهم العملية، على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية 8 أعضاء هم كالتالي: فيصل الطبيخ رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، صباح الجلاوي عضو جمعية المحاسبين والمراجعين، د. وائل الراشد من جامعة الكويت عضوا، د.علي هويدي من جامعة الكويت عضوا، د. مها البشارة من جامعة الكويت عضوا، د. وليد الحسيني من جامعة الكويت عضوا، د. أحمد الدرباس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضوا، دانة الصعيد من وزارة التجارة والصناعة عضوا وأمينا للسر».