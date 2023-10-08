أكد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارتنا لدى القاهرة الوزير مفوض مشاري النيباري أن العلاقات الكويتية - المصرية تميزت عبر التاريخ بالمصير المشترك ومساندة كلتا الدولتين بعضهما البعض في العديد من المواقف والمحن والحروب.

جاء ذلك في تصريح للنيباري لـ «كونا» لدى زيارته مقابر شهداء الكويت في مقابر شهداء الجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس شمال شرقي مصر والتي تأتي تزامنا مع الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر 1973 التي اختلطت فيها الدماء العربية دفاعا عن أراضيها.

وقال النيباري إن الكويت تولي الشأن العربي اهتماما كبيرا على المستويات كافة لاسيما ما يتعلق بالأزمات ولها الأسبقية دائما في دعم حقوق الدول العربية ونصرة قضاياها المصيرية.

وأكد النيباري أن العلاقات الكويتية - المصرية تميزت عبر التاريخ بوحدة المصير المشترك ومساندة كلتا الدولتين بعضهما بعضا في العديد من المواقف والمحن والحروب.

وثمن في الوقت نفسه ما تقوم به مصر من دور كبير على المستويين الإقليمي والدولي، معربا عن تقديره لما تقوم به من جهود لحفظ التاريخ العربي والرعاية الكاملة لمقابر الأبطال الشهداء من البلدان العربية.

وبدأت مراسم الزيارة بعرض رافقه عزف فرقة الموسيقى العسكرية السلامين الكويتي والمصري وكذلك سلام الشهيد ووضع الوزير المفوض النيباري والوفد المرافق له أكاليل الزهور على شواهد قبور شهداء الوطن العربي الذين استشهدوا في حروب مصر العربية.

وقدم قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب شريف العرايشي في ختام الزيارة (درع الجيش) و(درع شهداء الكويت) بحرب أكتوبر للوزير المفوض النيباري تكريما من الجيش المصري لتضحيات شهداء الجيش الكويتي.

ورافق الوزير النيباري خلال الزيارة وفد عسكري برئاسة نائب رئيس الملحق العسكري العميد ركن عادل الهلفي، بالإضافة الى قائد الجيش الثالث الميداني.