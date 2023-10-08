انطلقت يوم الخميس الماضي أعمال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان بتنظيم واستضافة وزارة التراث والسياحة العمانية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون. وترأس وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة عبدالله بن عادل فخرو وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري، مؤكدا أهمية الاجتماع وما يتيحه من فرص لمشاركة التجارب وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من تجارب الأشقاء بما يسهم في تعزيز حضور السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع سقف إسهامها إلى مستويات أعلى، وبما يضمن تقوية أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء وتعزيز التسويق المشترك لمنطقة الخليج وزيادة جاذبيتها للسياح. وأكد فخرو أن اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 يؤكد الدور الهام لمملكة البحرين في خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة، وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع السياحة والسفر والثقافة والترفيه، وتنمية صناعة السياحة خليجيا، ودعم التحول إلى قطاع سياحي مستدام، مشيرا إلى أن الاجتماع كان بمنزلة منصة لتسليط الضوء على منجزات ومبادرات مملكة البحرين في تطوير المشهد السياحي مع إبراز دور الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتحسين البنية التحتية السياحية وتعزيز المعايير البيئية والاستدامة في الفنادق والمنشآت السياحية في ارتفاع عدد الزوار الدوليين والارتقاء بمكانتها على خريطة الوجهات السياحية الأكثر جاذبية.



ولفت إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة تحتضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتفعيل خطط السياحة المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي لدعم تحول المقاصد السياحية الخليجية لتصبح أكثر استدامة.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي حول العالم، ومرونة قطاع السياحة الخليجي وقدرته على مواجهة مختلف التحديات بالمستقبل، وسبل ضمان استدامة القطاع، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة فيما يخص الاستراتيجية الخليجية للسياحة، والدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس، ومنصة السياحة بين دول مجلس التعاون.