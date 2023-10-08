يعقوب العوضي وكونا



أهدى لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه فهد العجمي الكويت ميدالية ذهبية جديدة في منافسات دورة الآلعاب الآسيوية الـ19 بالصين التي تختتم اليوم، بعد فوزه في نهائي مسابقة كوميتيه تحت 67 كغم.



وتألق العجمي (21 عاما) الذي يشارك في «الآسياد» للمرة الأولى، حيث تخطى التصفيات بمستوى تصاعدي حتى بلغ النهائي بعدما فاز في 4 مواجهات متتالية ليواجه في النهائي الأردني عبدالرحمن المصاطفة (27 عاما) صاحب الخبرة الكبيرة والمتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو الأخيرة، والذي يشارك في الدورة للمرة الرابعة على التوالي، لكن مهارة وموهبة العجمي قالت كلمتها في النهائي ليحسم النزال بشجاعة ويخطف الذهبية، ليصبح العدد الإجمالي للميداليات الكويتية حتى الآن 10 ميداليات متنوعة هي: 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، بعد أن حصد أمس الأول البطل عبدالله شعبان فضية وزن أقل من 60 كيلوغراما ضمن منافسات كاراتيه الكوميتي.



وقد عبر العجمي عن فرحته بتحقيق أول ميدالية ذهبية كويتية في لعبة الكاراتيه في الدورة، مهديا هذا الإنجاز لجميع من سانده من الأجهزة الإدارية والفنية ولجميع الجماهير الرياضية، وموضحا أنه دخل المنافسات من بدايتها في دور الـ 32 حتى الوصول إلى النهائي دون أي ضغوط نفسية، وذلك لأن الجميع لم يتوقع وصولي إلى المباراة النهائية.



وفي باقي النتائج، ودع لاعب منتخب الجوجيتسو محمد علي منافسات تحت 85 كغم من الدور 32 بخسارته أمام الصيني شياو زهو، كما خرج لاعب منتخب المصارعة محمد عبدالكريم من منافسات وزن 74 كغم امام منافسه إيفلوف ماجوميت من طاجيكستان.



إلى ذلك، حظي منتخبنا الوطني لكرة اليد باستقبال الأبطال لدى عودته صباح أمس محملا ببرونزية دورة الألعاب الآسيوية إثر فوزه على المنتخب الياباني بنتيجة 31-30 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات كرة اليد التي آلت ذهبيتها للمنتخب القطري فيما حصلت البحرين على الفضية.



وكان في استقبال «أزرق اليد» بقاعة التشريفات في مطار الكويت وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا بدر الذياب وجمع غفير من الأهالي وأسر اللاعبين.



وفي هذا السياق، رحب العيبان بمنتخبنا الوطني والحضور، مشيدا بما قدموه من مستوى فني يليق بكرة اليد الكويتية إذ أعادوها إلى منصات التتويج، مضيفا: «لقد وعدني اللاعبون قبل انطلاق المنافسات بتقديم المستوى المأمول وهو ما حصل فعلا.. وليوم تاريخ كرة اليد يعاد كتابته من جديد بسواعدكم ونحن فخورون بكم نعلم أنها البداية فقط وأعطيتم درسا لجميع الرياضيين بروحكم القتالية وإخلاصكم وتفانيكم في تقديم كل ما يمكن على أرضية الملعب».



كما أشاد البيدان بالإنجاز الكبير لأبطال اليد باعتلائه منصات التتويج وإنهاء صيام استمر لعدة سنوات عن البطولات ومنصات التتويج المختلفة، وقال: «سيعيد منتخب اليد أزرق اليد إلى المقدمة كما اعتدنا بلاعبيه الأبطال وطاقمه الإداري والفني.. ونحن كالهيئة العام للرياضة سنوفر لكم كل الدعم اللازم لتحقيق ما نصبو إليه، وهي توجيهات القيادة السياسية»، مضيفا: «بحكم اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة للرياضة سيكون هناك تكريم للمنتخب الوطني لكرة اليد في غضون الأيام القليلة المقبلة»، مشيرا إلى أن اليد سيحظى بالاهتمام المطلوب للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الغايات من المنافسات الدولية المختلفة.



بدوره، أكد بدر الذياب، أن كرة اليد الكويتية «تمرض ولا تموت»، وقال: «بيدكم وبما قدمتموه من مجهودات كبيرة أعدتم أزرق اليد إلى منصات التتويج، ويتضح ذلك جليا أنكم وجهتم إنذارا لجميع المنتخبات الآسيوية أن الأزرق الكويتي حاضر في جميع المناسبات الدولية الكبيرة».



من جهة أخرى، أكد أمين سر الاتحاد قايد العدواني، أن الإنجاز جاء بتعاون الجميع، وأن الجهود التي بذلت من أجل إعداد المنتخب الوطني قد أعطت ثمارها في النهاية، مشيرا إلى أن العودة إلى منصات التتويج قد بدأت، وأن المنتخب الوطني قادر على تحقيق الطموحات في المستقبل وتوجه بالثناء والشكر لجميع من ساهم بالإنجاز وبالهيئة العامة للرياضة، فيما أشاد مدرب الفريق سعيد حجازي بكل اللاعبين وبالاستقبال الكبير الذي حظي به الأزرق لدى وصوله.



ختام منافسات أبطالنا اليوم



تختتم منتخباتنا الوطنية اليوم مشاركتها في الدورة بمسابقتي الكاراتيه، عندما يخوض الأبطال محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين منافسات فرق كاتا، كما تشارك اللاعبة دلال السعيد في منافسات كوميتيه تحت 50 كجغم بمواجهة اليابانية ميهو مياهارا في دور الـ 16.