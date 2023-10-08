هادي العنزي



تدخل بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة اليوم مراحلها الحاسمة بإقامة 8 مباريات بدور الـ 16، إذ يلتقي الكويت بطل النسخة الماضية مع نظيره السيب العماني في الـ 1 ظهرا على صالة نادي الريان، فيما يلعب القادسية الممثل الثاني للسلة الكويتية مع نظيره دجلة الجامعة العراقي في الـ 1 ظهرا على صالة نادي الغرافة. وفي نفس الدور يصطدم المحرق البحريني بدينامو بيروت اللبناني في الـ 3:30 عصرا، يتبعها في الـ 6 مساء لقاء يجمع بيروت اللبناني مع وحدة صنعاء اليمني، فيما ستكون مواجهة الأهلي المصري والفتح السعودي في الـ 8:30 مساء آخر المواجهات التي تستضيفها صالة نادي الغرافة القطري. وستشهد صالة نادي الريان القطري مواجهة مغربية خالصة بمواجهة تجمع سلا ومجد طنجة في الـ 3:30 عصرا، وتتبعها في الـ 6 مساء مباراة اتحاد الجزائر ونادي قطري، فيما تنتظر خدمات البريج مواجهة صعبة عندما يلتقي الاتحاد السكندري المصري في الـ 8:30 مساء. وقد تأهل الكويت بطل العرب في النسخة الماضية بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بعدما تصدر المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات، كان آخرها التغلب على خدمات البريج الفلسطيني 107-84، فيما تأهل القادسية بعدما حل في المركز الثاني للمجموعة الثالثة بـ 5 نقاط، حيث فاز في مباراتين على الفتح السعودي (79-62)، وخسر من سلا المغربي 76-66، وتفوق أمس الأول على وحدة صنعاء 95-62.