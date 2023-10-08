تفخر الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي للفورمولا 1، بالإعلان عن الوصول الرسمي للفورمولا 1 إلى قطر، وذلك خلال حدث رياضي ضخم ينبض بالتكنولوجيا المتطورة، في مطار حمد الدولي، مقر عمليات الناقلة القطرية، قبيل انطلاق منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى ـ قطر 2023، والذي يجري بين 6 و8 أكتوبر الجاري، كما رحبت الناقلة القطرية بوصفها راعي لقب جائزة قطر الكبرى بوصول نخبة السائقين في العالم إلى حلبة لوسيل الدولية الحديثة.



وتعد منافسات سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 2023 الحدث الأبرز في رزنامة فعاليات الرياضات الميكانيكية في قطر لهذا العام، كما انها تستقطب العديد من محبي رياضة السرعة والسيارات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المزيج الرائع الذي يجمع عراقة الصحراء مع التكنولوجيا المتطورة والسرعة. واحتفالا بهذا الحدث، ازدانت طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ B777 بشعار الفورمولا 1، معززة بذلك دعم الناقلة الوطنية لدولة قطر المتنامي للرياضة بمختلف أنواعها.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «منذ أعلنا عن رعايتنا لسباقات الفورمولا 1 ونحن نتطلع قدما لاستضافة منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى ـ قطر 2023 لما يقدمه من إثراء للإرث الرياضي لدولة قطر. كما انه يجسد التميز في الأداء، الذي لطالما تميزت به الخطوط الجوية القطرية عبر تجارب السفر الاستثنائية التي تقدمها لمسافريها في جميع أنحاء العالم. نترقب بكل شوق انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى لنسجل معا إنجاز تاريخي جديد في دولة قطر».