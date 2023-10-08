استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه أوساسونا 4-0 أمس في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت فوز جيرونا على مضيفه قادش 1-0. وعاد النادي الملكي إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف وأربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، وواصل النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام توهجه بقميص الريال وسجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين التاسعة و54 وتكفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيل الهدف الثالث (65) ثم أحرز خوسيلو الهدف الرابع (70).



ويسعى برشلونة اليوم إلى تحقيق الفوز على مضيفه غرناطة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ولن تكون المواجهة سهلة للكتالونيين، خصوصا انهم عجزوا عن التفوق على النادي الأندلسي في المواجهات الثلاث الأخيرة في الدوري، مع خسارة وتعادلين.



ويخوض «بلاوغرانا» غمار هذه المواجهة غير مكتمل الصفوف، لكونه يفتقد الثلاثي بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا، قبل أن يتلقى ضربة قاسية بإصابة مهاجمة الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمتوقع غيابه لمدة شهر تقريبا، بحسب تقارير صحافية إسبانية، ما يعني عدم مشاركته في «الكلاسيكو» المرتقب في 28 الجاري. وبالتالي، وبحسب التقارير، فإن المدرب تشافي هيرنانديز الذي خاض أمام بورتو مباراته المائة مع برشلونة، قد يلجأ إلى أكاديمية «لا ماسيا» للاستعانة ببعض المهاجمين لتعويض غياب ليفاندوفسكي.



إلى ذلك، يواصل ريال سوسييداد زحفه بصمت وثبات إلى المراكز المتقدمة، ويعتمد النادي، الذي يحتل حاليا المركز الرابع، على جناحه الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو (22 عاما)، لكن أتلتيكو ليس خصما سهل المنال، إذ يقدم أداء كبيرا خصوصا منذ فوزه بالديربي على ريال، واستعاد أتلتيك بلباو سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه ألميريا 3-0 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وتختتم المرحلة اليوم، حيث يلعب فياريال مع لاس بالماس، وألافيس مع ريال بيتيس، وسلتا فيغو مع خيتافي.