أكد رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد، أن الفترة المقبلة ستشهد خطة عمل واضحة المعالم ومحددة بمدد زمنية معروفة نهدف من خلالها لإحداث نقلة نوعية في اللعبة على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع الاتحادات القارية من خلال تقديم الدعم وتذليل كل العقبات التي تواجهها.



وأوضح المحمد أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي الذي تم انتخابه مؤخرا في الكويت على هامش بطولة العالم التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 4 حتى 15 الجاري سيعمل على رفع مستوى اللعبة والنهوض بها من خلال توسيع رقعة الدول المشاركة والتركيز على المراحل السنية التي تعد القاعدة الأساسية لاستمرار اللعبة وتطورها، معربا عن شكره للجمعية العمومية التي منحته ثقتها للمرة الثالثة على التوالي للسنوات الأربع المقبلة بعد نيله 87 صوتا مقابل 17 صوتا للمرشحة الكندية كاتي إنيس.



وانتخبت الجمعية العمومية أيضا الكوستاريكي مارتن فابا نائبا أول للرئيس والقبرصي ماريوس نائبا ثاني إضافة إلى 12 عضوا لمجلس إدارة الاتحاد الدولي يمثلون جميع قارات العالم.