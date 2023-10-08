يشارك بنك الكويت الوطني في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي المزمع إقامتها في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش بالمغرب.

ويرأس وفد بنك الكويت الوطني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بو حديبة.



وسيشارك وفد البنك في الاجتماعات السنوية التي ستناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى العديد من المواضيع، أهمها: الاستثمار في التعليم، وتسريع وتيرة التمويل المناخي، وتشجيع النمو الشامل للجميع، والتصدي لأزمتي الغذاء والوقود.



كما ستناقش الاجتماعات السنوية هذا العام العديد من الموضوعات المهمة من بينها كيفية بناء المرونة الاقتصادية في ظل الاقتصاد العالمي الضعيف وارتفاع حالة عدم اليقين، حيث يحتاج صناع السياسات إلى بناء مستقبل أكثر مرونة من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتحسين الحوكمة والمساءلة، وتعزيز أطر السياسات، ومعالجة تغير المناخ.



كما ستناقش الاجتماعات هذا العام الإصلاحات التحويلية وزيادة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو وتأمين التحول الذي يعزز الشمول والتنويع، ويعالج التحدي الوجودي المتمثل في تغير المناخ، ويدعم التحول الرقمي.



بالإضافة إلى سبل بذل جهود متضافرة لتعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل معالجة تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة التأهب للأوبئة.



وسيحضر الوفد الندوة التي ستعقدها مجموعة الثلاثين العالمية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تجمع الندوة كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحا التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية.



كما ستتضمن مشاركات الوفد اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF) والتي ستناقش العديد من الموضوعات من بينها التحديات العالمية، بدءا من تشديد السياسات النقدية والاضطرابات في الأسواق المالية وكذلك التوترات الجيوسياسية العالمية وكيف يمكن للصناعة المصرفية أن تظهر أكثر مرونة وكمحرك للنمو المستدام وواسع النطاق.

وسيجري وفد «الوطني» عددا من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي تقام في ذات الفترة، إذ تسلط الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركته في حفل الاستقبال المشترك للبنوك الكويتية والذي سيقام يوم 12 أكتوبر في مراكش.