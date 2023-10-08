استكمالا لزيارة الوفد الاقتصادي الكويتي الى كندا خلال الفترة من 2 إلى 5 الجاري، تم عقد ملتقى الأعمال الكويتي ـ الكندي في مدينة تورينتو بتاريخ 4 أكتوبر، بحضور فيك فيديلي وزير التنمية الاقتصادية والفرص الوظيفية والتجارة في مقاطعة أونتاريو، وضرار يوسف الغانم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث حضر اللقاء ريم الخالد سفيرة الكويت لدى كندا، وعليا مواني سفيرة كندا لدى الكويت، وروبا الصايغ نائب رئيس مجلس الأعمال العربي ـ الكندي، كما حضر الملتقى ما يقارب 100 شخص من قطاع الأعمال الكندي.



وقد ألقى ضرار الغانم كلمة أعرب فيها عن سروره وامتنانه بعقد هذا اللقاء الذي عقب لقاء مدينة مونتريال، وذلك في سبيل بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الكويت وكندا، من خلال مشاركة جهات من الوفد الكويتي الذي يضم ممثلين من شركات مختصة بقطاعات التأمين والبنوك والاستثمار والصناعة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الصحة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني لدعم ولتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الغانم على إدراك القطاع الخاص الكويتي بالدور المحوري الذي تلعبه مدينة تورينتو خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تعد بورصة تورينتو واحدة من أفضل الأسواق المالية في العالم، كما أنها تمتلك اقتصادا متنوعا وبيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى حرص قطاع الأعمال الكويتي على استكشاف الفرص الجديدة في تورينتو كونها تعد البوابة التجارية بين قارة أميركا الشمالية وبقية دول العالم، خاصة انها متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد المعرفي، الأمر الذي يجذب رؤوس الأموال ويشجع المبادرين أيضا في الدخول إلى عالم الأعمال في تورينتو.



وأضاف الغانم ان هذا يهدف الى فتح آفاق جديدة لتعميق العلاقات في العديد من المجالات الحيوية واستقطاب الخبرات والمعرفة الكندية العريضة في مجالات الصناعة، الخدمات، التمويل، والتكـــــنولوجيا الصناعية، خاصة أن الكويت تعتبر مستثمرا رئيسيا وشريكا تجاريا طويل الأمد للاقتصاد الكندي، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتي في كندا 1.7 مليار دولار في عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة العشرة الأوائل في آسيا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت التجارة البينية 600 مليون دولار أميركي في عام 2022، مع وجود إمكانية الزيادة التصاعدية بشكل أكبر.



وقد ألقى الوزير كلمة رحب فيها بالوفد الكويتي، معربا عن سعادته بعقد هذا اللقاء بحضور مميز من الجانبين الكويتي والكندي والذي يعكس الاهتمام المتبادل ويعطي دلالات على إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري على حد سواء، كما قدم السادة أعضاء الوفد الكويتي العديد من أوراق العمل، حيث قدم صالح السلمي رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية نبذة عن القطاع الاستثماري ودور الاتحاد، فيما قدم د.هشام كلندر الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية بالتكليف في وزارة الصحة عرضا عن فرص التعاون بين الكويت وكندا في المجال الصحي، فيما قامت ميسم العبيد من إدارة النافذة الواحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (كديبا) باستعراض بيئة الأعمال وفرص جذب الاستثمارات المباشرة.



كما شمل البرنامج جلسات نقاشية لأعضاء الوفد الكويتي تهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الكويت شارك فيها كل من مطلق الزايد - الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وهنادي الصالح رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وقاسم المجادي رئيس مجلس إدارة شركة الاستكشافات البترولية الخارجية، وسناء الغملاس من شركة أمنية، وعبدالعزيز الحصبان من شركة نورثيرن ويند.