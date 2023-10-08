«الرندي» و«سمارت سمرات» أكدتا أن جمهور الفن الراقي مازال حاضراً



ياسر العيلة



الإقبال الكبير للجمهور على الحفل الخاص بالمطربة الراحلة وردة الجزائرية، الذي أقيم مساء الخميس الماضي بالمسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وحمل عنوان «وردة.. صوت الحب الذي لا يغيب» وأحياه كل من المطربتين المصريتين مروة ناجي وآيات فاروق، بالإضافة للفنان الكويتي الشاب الموهوب خلف المشعوف، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو د.علاء عبدالسلام، هذا الاقبال دليل حي على أن جمهور الفن الراقي مازال حاضرا وحريصا على متابعة الجديد من النجوم أصحاب المواهب الحقيقية.



وفي تقديري أن الفن الراقي مازال قادرا على استقطاب جمهور غفير من الشعب الكويتي الذي يحب الفن الجيد وهو يلتف حول الأغاني الراقية التي تلمس أحاسيسه ويتفاعل معها، خصوصا التي لها كلمات قريبة من القلب، كما يهوى الموسيقى الشرقية الجميلة، فهذا الإقبال على الحفل سلط الضوء على وعي الجمهور الكويتي وثقافته وبحثه عن الفن الجاد والهادف ونبذ الرديء، فالشعب يريد الطرب الأصيل، حيث تحول مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إلى ساحة شدو بالنغمات الساحرة، والكلمات الرائعة، والأصوات الشجية التي أمتعت الجميع في الحفل الذي نظمته شركتا «الرندي» و«سمارت سمرات» اللتان بذل القائمون علهما مجهودا كبيرا ليخرج هذا الحدث الفني بهذا الشكل الرائع الذي نال استحسان ما يقرب من 1800 شخص.



افتتحت الحفل المطربة آيات فاروق، وقدمت مجموعة من أغاني وردة مثل «وأنا مالي، ليالينا، اشتروني، الوداع»، صوت آيات دافئ يشبه إلى حد كبير صوت المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، فكانت المتعة متعتين بأننا أثناء سماعنا لأغاني وردة تخيلنا انها بصوت نجاة، فقد أجادت فاروق بشكل جميل في وصلتها الغنائية وإن بدا عليها الخجل الشديد على المسرح، وظهر ذلك جليا بعدم تفاعلها والتحدث مع الجمهور عكس زميلتها مروة ناجي التي اختتمت الحفل.



عقب وصلة آيات فاروق كان الجمهور على موعد مع مفاجأة الحفل المطرب الشاب خلف المشعوف الذي أكد ان أرض الكويت لا تنضب من المواهب، فهو ورغم صغر سنه فإنه وقف على المسرح بثقة كبيرة وأمتع الحضور بجمال صوته وروعة أدائه، حيث استعرض قدراته الصوتية من خلال تقديم أغنيتين هما «أوقاتي بتحلو» و«في يوم وليلة»، وأكد انه نجم قادم بقوة في ساحة الطرب الكويتي والخليجي، وظهر ذلك من استقبال وتفاعل الحضور معه.



اختتمت هذه الليلة الطربية الفنانة مروة ناجي التي أعربت عن سعادتها البالغة عن إحيائها الحفل في هذا الصرح الكبير، الذي يعتبر من أهم المسارح في العالم العربي، والذي يشهد عودتها الى الكويت بعد فترة غياب طويلة، وأثبتت مروة في وصلتها انها صاحبة صوت مميز، قوي، مطعم بنكهة شرقية مصرية شجية، ليس هذا فحسب بل تمتلك أيضا قدرة فائقة جعلت الجمهور يحلق في سماء الرومانسية وهم يستمعون لها وهى تشدو بأحلى وأروع أغاني الراحلة وردة الجزائرية، ولم يكتف الحضور بدور المستمعين لصوتها فقط وانما رددوا معها كلمات كل الأغاني التي قدمتها بشكل كورالي رائع مثل «لولا الملامة، أكدب عليك، العيون السود، حكايتي مع الزمان، اسمعوني»، وختمت مروة بأغنية «بتونس بيك» ليسدل الستار على حفل طربي رائع بنسبة 100%.



شكر وتقدير



كل الشكر والتقدير للقائمين على مركز جابر الأحمد لتعاونهم الرائع مع الزملاء الصحافيين لتأدية دورهم الإعلامي في تغطية الحفل، ونخص بالذكر مراقب مركز جابر الأحمد الثقافي خالد الفيلكاوي ومسؤول العلاقات العامة بدر الزواوي وهيا الرفاعي من إدارة التسويق ومايا الحناوي ونادرة الأحمد من إدارة الفعاليات.