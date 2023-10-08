القاهرة - محمد صلاح



تتواجد الفنانة سمية الخشاب هذه الأيام في مواقف تجمع سيارات الأجرة والميكروباص بالقاهرة لمعرفة كواليس وتفاصيل التعامل في هذه المهنة والمصطلحات التي تتداول بين سائقي السيارات، حيث تجسد شخصية فتاة شعبية واسمها «غالية» سائقة ميكروباص لمسلسل جديد بعنوان «بـ 100 راجل»، يدور في إطار اجتماعي شعبي، ويتم حاليا عقد جلسات مكثفة المؤلف محمود حمدان والمخرج إبرام نشأت ومسؤولي شركة الإنتاج لترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم.



إلى ذلك، انتهت الخشاب مؤخرا من تصوير مسلسل «أرواح خفية»، تأليف سوسن عامر، إخراج إبرام نشأت، وإلى الآن لم يحدد موعد نهائي لعرض المسلسل الذي يضم كل من: نضال الشافعي ومنذر رياحنة وهالة فاخر وفراس سعيد ونهلة سلامة.