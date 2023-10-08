أعلن المنتج جمال العدل أن الفنانة شريهان ستعود لجمهورها من خلال عمل فني جديد، وهو مسلسل تلفزيوني جار العمل عليه، مؤكدا أن المسلسل سيكون بميزانية إنتاجية ضخمة.



وقال جمال العدل، خلال استضافته في برنامج «on set» المذاع على قناة «ON»، انه خلال الفترة الحالية يوجد تعاون مع الفنانة الكبيرة شريهان حسبما صرح شقيقه السيناريست د.مدحت العدل حينما كشف عن أن هناك تعاونا مقبلا معها.



وأوضح المنتج جمال العدل أنه سينافس في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مجموعة من المسلسلات القصيرة التي تدور أحداثها خلال 15 حلقة فقط، حيث يرى أن المشاهد هذه الفترة لم يعد يتحمل العدد الكبير من الحلقات وأصبح يبحث عن الأعمال القصيرة.