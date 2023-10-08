القاهرة ـ هالة عمران



أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاقد مع المعلمين الجدد سيكون من خلال المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن أبرز الأوراق المطلوبة والتي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية تضمنت فيش وتشبيه وشهادة الميلاد وأصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين وشهادة تأدية الخدمة العامة للبنات وأصل شهادة المؤهل الدراسي، كما ستكون شهادة اجتياز الاختبار البدني والذي عقد في إحدى الجهات من أوراق مسوغات التعيين للمعلمين الجدد، إضافة إلى الاستعلام الأمني.



ووقع د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين «مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى»، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم وتسلم العمل منتصف الأسبوع الحالي وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن د. رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.