أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر البدء في تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل في محطة الضبعة النووية.



وذكرت الهيئة في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك» امس أن د.أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أطلق إشارة البدء لحدث مهم على مسار تنفيذ المشروع النووي المصري وهو تركيب مصيدة قلب المفاعل والتي تعد أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بالمشروع.



ووصف البيان البدء في تركيب مصيدة قلب المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية بالإنجاز المهم على مسار تنفيذ المشروع.



وأكد الوكيل أن هذا الحدث يبلور سعي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي لإنجاز كل معالم المشروع النووي المصري وفق الجدول الزمني المتفق.



وأشار إلى أن موقع محطة الضبعة النووية شهد خلال فترة وجيزة، تتمثل في 14 شهرا فقط، 5 معالم رئيسية في مسار تنفيذ المشروع بدءا من الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى في يوليو 2022 مرورا بالصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية في نوفمبر من العام نفسه ووصول أول أجزاء مصيدة قلب المفاعل في مارس الماضي ثم الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في مايو الفائت وأخيرا تركيب أول معدة طويلة الأجل بمحطة الضبعة النووية.



ولفت الى أنه من المخطط بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة خلال العام الحالي أيضا.