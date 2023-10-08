حقق المتسابق راشد الدواس كأس المركز الثاني في فئة pro 1100 stock للمحترفين في بطولة العالم السنوية للدراجات المائية المقامة في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الأميركية.



وأعرب الدواس عن سعادته بهذا الانجاز الجديد وتمكنه من رفع علم الكويت في هذه البطولة الكبيرة التي تعتبر احد اقدم البطولات العالمية في رياضة الدراجات المائية التي تتسم منافساتها بالشراسة والقوة والصعوبة.



وذكر أن البطولة التي انطلقت رسميا الاثنين الماضي تحت مظلة الاتحاد الدولي IJSBA وتتضمن أكثر من 33 فئة ويشارك بها قرابة 240 متسابقا من مختلف القارات.



ولفت الدواس الى انه سيشارك في فئات أخرى خلال اليومين القادمين على مستوى المحترفين وكبار المحترفين PRO/ PRO Am والتي تعتبر من أقوى فئات البطولة.



يذكر ان المتسابق راشد الدواس حقق ألقابا عالمية وبشكل متتال خلال السنوات الأربع الماضية كما حقق المركز الاول في بطولة الشارقة الشهر الماضي.