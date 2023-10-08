دمشق - هدى العبود

صرح الفنان السوري محمود نصر للإعلام بأن «الكوميديا لها ناسها»، وهو شخصيا لا يؤمن بأن الممثل عليه أن يقدم كل الأدوار، مشيرا الى أن هناك ممثلين يقدمون أعمالا كوميدية ترفع لهم القبعة، بالإضافة إلى أن الكوميديا أنواع، منها «لايت»، ولها أقسام متعددة، وقال: أنا شخصيا لا أفكر إلا أن أكون ممثلا أقرأ النص وأدرسه واجتهد فيه من أجل أن أقدمه بأفضل المقاييس وبكل أمانة.



وعن بطولته من خلال مسلسل «مربى العز» للمخرجة رشا شربتجي، رد: أعتبر «مربى العز» مصطلحا جديدا لإطلاقه نموذجا جديدا من الفانتازيا للبيئة الشامية، وهذا يذكرني ويذكر كل من شاهد مسلسل «حدث في دمشق» بكيفية تقديم حقبة زمنية من تاريخ سورية بشكل موثق، لكن بقالب بيئة شامية، بالنهاية هذه الأعمال قدمت بطريقة شعبية وجميلة.



وحول نجاحه بدور «عروة» في «مربى العز»، ومقارنته بأعماله السابقة، أوضح: أفضل الكلام عن مغريات الشخصية وهو وجود البطل النبيل، هذا البطل النبيل أحبه الناس لأنه كان نصير المظلومين ومدافعا عن أهله وأخواته، وأنا فعلا اشكر الناس الذين تابعوني وأحبوني بدور «عروة»، وأوجه الشكر للكاتب علي معين صالح لتقديمه حكاية شعبية بهذه الطريقة الممتعة، ظهرت للمشاهدين من خلال المخرجة رشا شربتجي وكل من عمل معها وشاهد أعمالها يعلم جيدا كم هي مخرجة وفنانة مبدعة ومميزة.



ويعتبر الفنان محمود نصر من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية خلال القرن الواحد والعشرين، ولد في جنوب سورية بمحافظة السويداء عام 1983، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، ونظرا لتميزه بدراسته وحصوله على المرتبة الأولى بين أقرانه حظي بمنحة دراسية الى فرنسا لإتمام دراسته ويعود الى المعهد الذي تخرج فيه معيدا، علما انه بدأ التمثيل وهو طالب في السنة الثالثة من دراسته بالمعهد من خلال مسلسل «نفق» للفنان القدير فايز قزق، لينطلق بشكل فعلي في عالم التمثيل من خلال مسلسل «ممرات ضيقة» عام 2007.



وحقق نجاحا باهرا من خلال بطولة جمعته مع الفنانتين اللبنانيتين من خلال مسلسل «كريستال» المأخوذ عن النسخة التركية «حرب الورود» وشاركته البطولة: باميلا الكيك واستيفاني عطا الله، وتدور قصة العمل حول الطبيب «جواد» والذي يمر بعلاقة حب، بينما «عليا» تحاول إيقاف هذا الحب.