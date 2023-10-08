وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته، تعاني عشرات المساجد في العديد من مناطق الكويت إما من نقص خدمات او تعطل بسبب الصيانة او تأخر الافتتاح بسبب تعثر الإنشاءات بالنسبة للمساجد الجديدة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- كم عدد المساجد في دولة الكويت مع تزويدي ببيان يوضح عددها في كل محافظة وفي كل منطقة

2- كم عدد المساجد تحت الانشاء مع تزويدي ببيان يوضح الاتي في كل منهم على حده :

- عنوان المسجد

- تاريخ تخصيص الأرض

- تاريخ التعاقد لبداية الانشاء

- تكلفة العقد

- مدة العقد

- نسبة الانجاز

- اسم المقاول المنفذ

- هل هناك أي تأخير او تعثر في تنفيذ العقد، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بمدة التأخير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وهل هناك قضايا متداولة في المحاكم الكويتية بشأن هذا الامر سواء بين الوزارة والمقاول او بين الوزارة وأي جهة أخرى

3- يرجى تزويدي ببيان مفصّل عن جميع أنواع العقود التي أبرمتها الوزارة المتعلقة في الصيانة والترميم لجميع مساجد الكويت متضمنة (أسماء الشركات، وتكلفة التشييد أو الترميم أو الصيانة، وعدد المساجد التي تم بناؤها أو ترميمها أو صيانتها، ونسبة الإنجاز في كل عقد، الغرامات والجزاءات التي فُرضت على الشركات المتأخرة والمتعثرة)، وذلك خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ ورود السؤال ، مع تزويدي بجميع المستندات الدالة علي ذلك.

4- هل سجلت الجهات الرقابية أي ملاحظات او توصيات على العقود المتعلقة ببناء وتشييد وترميم المساجد خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ وورد السؤال ، واذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الملاحظات والتوصيات وهل تم تلافيها ومعالجتها مع تزويدي بالمستندة الدالة على ذلك ، اما في حال عدم معالجتها يرجى تزويدي بأسباب عدم معالجتها

5- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يوضح عدد المهندسين المكلفين بالإشراف ومتابعة تنفيذ جميع أنواع العقود المتعلقة بالمساجد وتخصصاتهم وجنسياتهم وذلك في كل إدارة من إدارات المساجد في جميع المحافظات