أظهر تقرير حديث أن القيمة الإجمالية للعقارات في العالم بلغت 379.7 تريليون دولار في نهاية عام 2022، منخفضة بنسبة 2.8% عن العام السابق.



وأفادت «سفلز»، المتخصصة عالميا في الاستشارات العقارية، انه رغم التراجع السنوي لقيمة العقارات العالمية، إلا أن الاتجاه طويل المدى رصد ارتفاعا بنسبة 18.7% على مدى السنوات الثلاث الماضية.



وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للعقارات العالمية تظهر أن العقارات تظل أكبر مخزن للثروة في العالم.



وتابع التقرير «ربما تكون قيمة العقارات في العالم قد انخفضت في عام 2022، لكن العقارات تظل أكبر مخزن للثروة العالمية بهامش كبير. وتتجاوز قيمة العقارات قيمة أسواق الأسهم والسندات العالمية مجتمعة، ويعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يقرب من أربعة أضعاف».



وأوضح أن قيمة كل الذهب المستخرج في العالم البالغة 12.2 تريليون دولار ضئيلة بالمقارنة مع حجم الثروة العقارية، إذا تمثل قيمة الذهب ما يزيد قليلا على 3% فقط من قيمة العقارات العالمية.