أعلن نادي دي سي يونايتد الأميركي لكرة القدم أمس الأول أنه توصل إلى اتفاق مع مدربه واين روني بإنهاء تعاونهما عقب فشل النجم الإنجليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.



وقال الرئيس التنفيذي لنادي دي سي يونايتد جايسون ليفين في بيان: «تحدثنا مع واين واتفقنا على أنه من الأفضل لنا أن نفترق».



وأوضح البيان الذي نشره النادي على موقعه الرسمي بشبكة الانترنت أن الأمر يتعلق بـ «اتفاق متبادل».



ورد روني عقب الفوز على نيويورك سيتي 2-0 السبت والذي لم يكن كافيا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية: «هذا هو الوقت المناسب، لقد فعلت كل ما بوسعي لقيادة هذا النادي إلى الأدوار الفاصلة».



وفشل الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة مان يونايتد الذي تسلم الإدارة الفنية لنادي العاصمة في يوليو 2022، في قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» على الرغم من إنهائه الموسم في المركز التاسع (40 نقطة من 34 مباراة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الاقصائية، لأن ملاحقيه نيويورك ريد بولز (40 من 33) وشيكاغو فاير (40 من 33) وتشارلوت (39 من 32) ونيويورك سيتي (38 من 33) يملكون فرصة تخطيه.