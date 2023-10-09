شريف حمدي



شهدت بورصات الخليجية أمس حالة من التباين والانخفاض وخسائر كبيرة في الأسهم، وذلك تحت تأثير تطور الأوضاع السياسية في المنطقة بعد تلقي إسرائيل أكبر هجوم من نوعه منذ سنوات من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية ولاسيما حركة «حماس» والذي أطلق عليها اسم «طوفان الأقصى»، ما أسقط مئات القتلى والمصابين من المستوطنين.



ووفقاً لبيانات شركة «كامكو إنفست»، خسرت أسواق الخليج أمس 10.2 مليارات دولار من قيمتها السوقية، وتصدر السوق السعودي الخسائر بقيمة 7.5 مليارات دولار، تلاه السوق الكويتي بـ 1.1 مليار دولار، ثم السوق القطري بـ 1 مليار دولار، ثم سوق البحرين بخسائر بلغت 600 مليون دولار، علما أن سوقي دبي وأبوظبي في عطلة رسمية.



وعلى مستوى بورصة الكويت، فقد استهل السوق تعاملات الأسبوع على تراجع لافت على مستوى المؤشرات والمتغيرات، حيث خسرت البورصة نحو 339 مليون دينار تشكل 0.8% من إجمالي القيمة السوقية التي لم تنجح في الحفاظ على مستوى 40 مليار دينار، إذ سجلت بنهاية جلسة امس 39.78 مليار دينار تراجعا من 40.11 مليار دينار بنهاية جلسة الخميس الماضي. وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 17% بمحصلة 29.2 مليون دينار مقابل 35.6 مليون دينار في ختام جلسات الأسبوع الماضي.



واستحوذت 5 أسهم على النصيب الأكبر من هذه السيولة بنسبة 36% بإجمالي 10.5 ملايين دينار، وجاء سهم «بيتك» في الصدارة بـ 4.6 ملايين دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ 1.56 مليون دينار، تلاه سهم «عقارات ك» بـ 1.52 مليون دينار، ثم سهم «أرزان» بـ 1.3 مليون دينار، وسهم «زين» بـ 1.2 مليون دينار.



كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 18% بكميات اسهم 148.9 مليون سهم مقابل 181.9 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وجاء في صدارة الأسهم الأكثر تداولا سهم «صكوك» بـ 14.8 مليون سهم.



وقاد تراجع مؤشرات السوق الكويتي امس 10 قطاعات تصدرها «التكنولوجيا» بـ 4.7%، تلاه «منافع» بـ 2.7%، وسجلت أسهم 30 شركة ارتفاعا سعريا امس، مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 8 شركات، ولم يجر التداول على أسهم 34 شركة.



وأنهت جلسة امس تعاملاتها على تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% بخسارة 48.2 نقطة ليصل إلى 7353 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.5% بخسارة 88.5 نقطة ليصل إلى 5584 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% بتراجعه 57.5 نقطة ليصل إلى 6732 نقطة.