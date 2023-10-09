انطلقت فعاليات اللقاء الـ18 لشباب العواصم العربية بمشاركة كويتية وممثلين عن 13 دولة عربية، والذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت عنوان «منتدى الشباب العربي وسوق العمل الحاضر والمستقبل».



وقالت رئيسة الوفد الكويتي إسراء الفضالة في تصريح لـ«كونا»، إن مشاركة الكويت تأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للشباب بالانفتاح والاطلاع على التجارب العربية ودعم وتمكين الشباب الكويتي وتعزيز قدراتهم ودعم مشروعاتهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية.



وذكرت أن اللقاء العربي يناقش موضوعات مرتبطة بعلاقة الشباب بسوق العمل والتحديات والفرص التي ولدت مع التطور التكنولوجي الذي نشهده الآن، وهو فرصة للاطلاع على التجارب العربية ومحاولة الاستفادة من الفرص والنجاحات من هذه التجارب.



وأوضحت الفضالة أن الوفد الكويتي سيقدم في جلسة متخصصة حول (دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل) ورقة عمل تستعرض تجربة الكويت في دعم وإشراك الشباب من خلال العديد من الفرص التي يتم توفيرها من خلال الهيئة العامة للشباب.



من جهته، أكد وزير الشباب الأردني محمد النابلسي في كلمة ألقاها بحفل الافتتاح، أن الأردن يولي الشباب وقضاياهم اهتماما كبيرا من خلال العديد من المبادرات التي تدعم مشاركة الشباب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأشار إلى أنه سيرفع توصيات الوفود المشاركة في اللقاء إلى مجلس وزراء الشباب العرب لتكون هذه التوصيات خريطة الطريق للقاء الـ19 العام المقبل.