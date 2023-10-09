في «كيدزانيا»، تكون الأولوية لتعليم الأطفال عبر نشاط لعب الأدوار، لكي يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل»، وضمن تعاون مثمر، جمع بين التعليم والترفيه، قدمت «كيدزانيا» و«طلبات» مغامرة «البحث عن الكنز» كتمهيد لعودة الأطفال إلى المدرسة خلال سبتمبر، حيث صنعت تجربة عائلية أثارت حماس الأطفال للمغامرة، وتهيئتهم للعودة للعام الدراسي الجديد.



وقامت «طلبات» برعاية هذا الحدث بكل فخر، وكجزء من التزام «طلبات» بمشاركة المعرفة في المجتمع، فعملت على تنسيق فعالية «البحث عن الكنز» بالاشتراك مع «كيدزانيا» بهدف إثارة الحماس والمشاركة لدى الجمهور المستهدف، وقد دعمت «كيدزانيا» هذه المبادرة عبر تشكيل سلسلة مثيرة من الأدلة والألغاز التي توجه الأطفال من خلال التعلم المستمر، طوال رحلة البحث عن الكنز الممتلئة بالفضول والحماس.



وبدأت الرحلة في «طلبات»، حيث حصل الأطفال على خريطة الكنز وبطاقات الأدلة وتحتوي بطاقات الأدلة على ألغاز واتجاهات إلى أماكن ممتعة متنوعة طوال الرحلة، ويساعد سائقو «طلبات» الأطفال على حل الألغاز طوال الرحلة في كيدزانيا.



وعبر حل الألغاز، يتم العثور على صندوق الكنز المخفي والحصول على عملة معدنية لـ «آلة المخلب» وهي محطة ممتعة لإنهاء مغامرة «البحث عن الكنز»، حيث فاز جميع الأطفال، فمن لم تكن العملة المعدنية من نصيبه، حصل على حقيبة هدايا لكل زائر في المؤسسة.



و«كيدزانيا»، مفهوم حائز جوائز ومعترف به عالميا، لمزجه الفريد بين الترفيه والتعليم للأطفال، ولا تقف قصة النجاح عند هذا الحد، فعدد شركائنا يزيد على 36 شريكا، والعديد منهم يعمل مع «كيدزانيا» الكويت منذ إنشائها، حيث نمنح الأطفال القدرة على تجربة معنى الحياة في العالم الحقيقي، ونمكنهم من أن يصبحوا مواطنين مسؤولين عبر لعب الأدوار الواقعية.