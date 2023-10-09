اختيرت المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024، وذلك خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون بولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان، بتنظيم واستضافة وزارة التراث والسياحة العمانية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقد جاء اختيار مملكة البحرين نظرا لما قدمته ولا تزال تقدمه من إسهامات لافتة وبصمات واضحة المعالم للارتقاء بمستوى السياحة الخليجية والنهوض بالعمل الخليجي المشترك في القطاع السياحي، حيث يترجم هذا الإجماع الخليجي مدى التزام المملكة بتعزيز التنافسية السياحية في المنطقة.



وشاركت مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الوزاري بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة عبدالله بن عادل فخرو، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض د.ناصر قائدي.



وقال د.ناصر قائدي: فخورون بهذا الإنجاز الخليجي الجديد لقطاع السياحة في المملكة والذي يكلل سلسلة من النجاحات السياحية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، حيث وضعت المملكة قطاع السياحة في مقدمة أولوياتها التنموية نظرا لدوره في دفع مسيرة التنمية المستدامة، مع مضاعفة حجم الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الخدمات السياحية وإقامة المزيد من المنشآت السياحية النوعية لاستقطاب المزيد من السواح من مختلف أرجاء العالم.



وأضاف قائدي: تواصل الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص تسجيل المزيد من قصص النجاح تحقيقا لأهداف استراتيجية السياحة الطموحة للفترة 2022-2026، ما يجعلها مثالا يحتذى في المرونة والتنوع والتطور السياحي المستمر خلال فترة وجيزة.



وتابع: نعد أشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي بعام سياحي استثنائي مع إطلاق جملة من المشروعات السياحية النوعية والكثير من الباقات السياحية الخاصة لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الزوار عبر جميع المنافذ.