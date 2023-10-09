مع انتشار التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، عبر النجم السينمائي والسياسي أرنولد شوارزنيغر عن شعوره بالقلق من أن يصبح الجيل الحالي ضعيفا.



وفي حديثه للإذاعة الأميركية أكد شوارزنيغر، أن الأجيال الشابة قد تكون «ضعيفة» و«مدللة للغاية».



وقال النجم السينمائي البالغ من العمر 79 عاما، إن الشباب يجب أن يتعلموا «قبول الألم والبؤس والانزعاج».



واستمر في مقارنة الأجيال المختلفة بإنجازات الجيل الأول من الأميركيين، داعيا إلى تعليم الأطفال أن يكونوا أقوياء عبر ممارسة الرياضة وتعلم معنى الألم والكفاح، بحسب تقرير لصحيفة «تلغراف».



إلى ذلك، قال شوارزنيغر الأميركي المولود في النمسا، والذي كان يروج لكتابه الجديد «كن مفيدا»، إنه كلما زاد «النضال» زاد النجاح.



وأضاف أن الشباب بحاجة إلى أن يكونوا أكثر نشاطا، عبر خلق هدف ورؤية وشيء يمكنهم مطاردته، ناصحا الأطفال بترك هواتفهم.



وتابع «أغلق هاتفك، وأوقف تشغيل الكمبيوتر، وأوقف تشغيل جهاز آيباد، وأوقف تشغيل كل شيء، واجلس هناك وفكر، ما الشيء الذي أنت شغوف به؟».