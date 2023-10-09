لقي أكثر من ألفي شخص مصرعهم وأصيب نحو 10 آلاف آخرين نتيجة زلازل أعقبته هزات ارتدادية في غرب أفغانستان، فيما يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سويت بالأرض.



ودمر أكثر من 1300 منزل عندما ضرب زلزال أمس الأول بقوة 6.3 درجات أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة الإقليمية هرات، وفقا لمسؤولين.



وفي منطقة زيندا جان الريفية، تحولت عشرات المنازل إلى دمار، حيث حفرت فرق الإنقاذ خنادق على أمل انتشال ناجين.



وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث ملا جنان صائق إن «شعبنا شهد زلزالا غير مسبوق»، مقدرا عدد القتلى بـ2053 شخصا، ومشيرا إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 9240 في 13 قرية.



وأضاف للصحافيين في كابول «نبذل قصارى جهدنا من أجل علاج الجرحى»، موضحا أن «عمليات البحث في المنطقة المتضررة مستمرة»، محذرا من أن أرقام القتلى من المرجح أن ترتفع أكثر.



وقال مسؤول في هيئة الصحة في هرات عرف نفسه باسم الطبيب دانيش إن أكثر من 200 جثة وصلت لمستشفيات مختلفة. وأضاف أن أغلبهم من النساء والأطفال. وذكر أن الجثث «نقلت إلى عدة مواقع.. قواعد عسكرية ومستشفيات».



وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجهيز أسرة خارج المستشفى الرئيسي في هرات لاستقبال هذا العدد الكبير من الضحايا.



وقال سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، في رسالة إلى وسائل الإعلام إن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء ومياه الشرب والأدوية والملابس والخيام لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.



وأظهرت صور أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر مآذن تعود إلى العصور الوسطى في هرات مع ظهور بعض التشققات فيها.