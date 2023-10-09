«جبل الأغنية العربية»: الكويت قطعة من قلبي وجمهورها تفاعله مختلف

عبدالعزيز الزيدي: نسعى من خلال المهرجان لتقديم فعاليات عالية الجودة



ياسر العيلة



تكثف إدارة مهرجان «ليلة عمر» في دورته الثانية جهودها لتقديم حفليها المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة المقبلين في قاعة «أرينا الكويت».



وصرح رئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» عبدالعزيز الزيدي بأن فريق الشركة في طور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للحفلين، واللذين سيشهدان تطورا نوعيا جذابا، وروحا جديدة تتلاءم مع سعي المهرجان لإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب الحضور من خلال تقديم فعاليات مميزة وعالية الجودة، وقال: تم تجهيز مسرح «الأرينا» بأحدث التقنيات للحفلين، الأول سيقام الخميس ويحييه الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» في أول ظهور له على مسرح «أرينا الكويت»، وتشاركه الحفل النجمة العراقية رحمة رياض، من خلال ليلة طربية موسيقية مميزة تم التحضير لها منذ فترة طويلة، فالجسمي له قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت، وكل مرة يقف على المسرح يستطيع أن يبهرك بإحساسه، وأدائه لأغانيه القديمة والجديدة، وللحق فإن الجمهور يذوب عشقا معه في كل أغنية يتغنى بها على المسرح.



وأكد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أنه متحمس ومتشوق للقاء الجمهور الكويتي في مسرح «أرينا الكويت»، وقال: الكويت قطعة من قلبي، وتجمعني محبة وعلاقة خاصة مع جمهورها الغالي، وجمعتنا معا حفلات ومناسبات كثيرة ومتعددة حققت النجاحات الكبيرة، دائما تفاعل جمهورها يكون مختلفا، وأتطلع دائما لمشاركتهم لحظات جميلة تُخلد في الذاكرة.



وذكر الجسمي أنه أعد برنامجا غنائيا من قديمه وجديده برفقة فرقته الموسيقية، متطلعا لأن يكون اللقاء هذا العام في مهرجان «ليلة عمر الغنائي» على «مسرح أرينا الكويت» مميزا ويليق بمحبة الجمهور في الكويت ومكانتهم بالقلب.



وتشارك الجسمي في الحفل المطربة رحمة رياض التي تقدم لنا وبشكل دائم فنا جميلا خارجا عن المألوف، فنا تنتقي كلماته وألحانه بعناية فائقة. بينما يقام الحفل الثاني الجمعة ويجتمع فيه نجوم شباب الوطن العربي، فمن مصر تامر عاشور وبهاء سلطان، والمطرب السعودي عايض، في ليلة شبابية حماسية وطربية متوقع لها أن تظل باقية في ذاكرة جمهور النجوم الثلاثة للأبد، حيث يشهد الحفل إقبالا كبيرا على حجز المقاعد.



جدير بالذكر أن آخر حفلات مهرجان «ليلة عمر» كانت مع النجمة أنغام التي حققت نجاحا لافتا في ليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورا جماهيريا كامل العدد، كما يواصل المهرجان تقديم المزيد من المفاجآت للجمهور الكويتي.