مفرح الشمري



بمناسبة انطلاق موسمها الفني والثقافي، تنظم جمعية الفنانين الكويتيين الأربعاء المقبل أمسية «حديث الوفاء» تستذكر فيها عطاءات المطرب الراحل عبدالكريم عبدالقادر «الصوت الجريح»، والشاعر الغنائي الراحل يوسف ناصر، وذلك في قاعة (شادي الخليج) بمبنى الجمعية في منطقة المرقاب.



تشهد الأمسية مشاركة كل من الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف والباحث في التراث الكويتي د.يوسف السريع، ونائب رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الملحن القدير أنور عبدالله، والشاعر القدير بندر المطيري، وعازفة «الكلارينيت» القديرة هناء العشماوي.



وسيكون محور الأمسية حول عطاءات عبدالقادر وناصر، ودورهما في المساهمة في إثراء الساحة الفنية بالكثير من الأغاني البارزة، التي لا تزال راسخة في ذاكرة الجمهور الكويتي والعربي.



تأتي هذه الأمسية وفاء وتقديرا من قبل جمعية الفنانين الكويتيين للقامتين الفنيتين عبدالكريم عبدالقادر ويوسف ناصر، واللذين قدما إسهامات وبصمات خالدة في تاريخ الفن الغنائي الكويتي والخليجي والعربي، واللذين يمتلكان رصيدا زاخرا من الأعمال الغنائية الوطنية والعاطفية والاجتماعية والرياضية، وكذلك انطلاقا من دور جمعية الفنانين الكويتيين، وحرصها على تكريم وتخليد الفنانين الرواد الذين تركوا أثرا بالغا وواضحا في مسيرة الفن الكويتي.