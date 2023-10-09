أعلنت زين، الشريك الرسمي لبعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، عن مشاركتها في استقبال وتكريم دفعة جديدة من أبطال «الأزرق» العائدين إلى أرض الوطن من الصين، وذلك بعد تحقيقهم مجموعة جديدة من الميداليات ليرفعوا إجمالي رصيدنا إلى 11 ميدالية.



وعلى هامش قمة كلاسيكو دوري زين الممتاز بين القادسية والعربي التي أقيمت أمس الأول على ستاد جابر الدولي، قام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي بتكريم الأبطال، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية محمد جعفر.



كما حرصت زين على استقبال الأبطال في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي فور عودتهم إلى أرض الوطن، لتعبر عن فخرها واعتزازها بإنجازات أبناء وبنات الكويت في المحافل الدولية، حيث أهدى أبطالنا الكويت 11 ميدالية على مدار الدورة، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.



وشاركت زين في استقبال كل من يعقوب اليوحة الحاصل على ذهبية سباق الحواجز 110م وطلال الرشيدي الحاصل على فضية رماية التراب (فردي)، والذي أحرز أيضا الفضية مع كل من خالد المضف وعبدالرحمن الفيحان في رماية التراب (جماعي)، بالإضافة إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد الحاصلين على البرونزية، كما حقق كل من فهد العجمي ذهبية الكراتيه (كوميتيه فردي -67kg)، وعبدالله شعبان فضية الكراتيه (كوميتيه فردي -60kg)، وسيد سلمان الموسوي برونزية الكراتيه (كاتا ـ رجال فردي)، كما أحرز الموسوي أيضا البرونزية رفقه محمد حسين وسيد محمد الموسوي في الكراتيه (كاتا فرق). وتضاف هذه الإنجازات إلى الميداليات السابقة التي أحرزها كل من عبدالله طرقي الرشيدي الحاصل على ذهبية رماية (سكيت فردي)، والذي حقق أيضا الفضية مع إيمان الشماع في رماية (سكيت زوجي)، بالإضافة إلى برونزية يوسف الشملان في المبارزة (سلاح السابر).



وحرصت زين على التواجد على أرض الميدان في الصين جنبا إلى جنب مع أبطال الكويت في صورة جميلة عكست التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضيين الكويتيين في المحافل العالمية وتشجيعا لهم للسعي وراء الألقاب التي ترفع علم البلاد في أكبر البطولات الرياضية.