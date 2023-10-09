توج بطل منتخبنا الوطني للمبارزة يوسف الشملان بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم ستالايت للمبارزة لسلاح السابر، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على لاعب منتخب ايطاليا جيرجي ماركيانو بنتيجة 15-11 ليصبح أول لاعب كويتي يحرز الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم ستالايت لسلاح السابر، مضيفا إلى سجله إنجازا تاريخيا جديدا بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19.



وتعتبر البطولة احدى اهم البطولات المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة وشارك فيها 35 لاعبا دوليا من سلاح السابر يمثلون 16 دولة والتي أقامها اتحاد المبارزة على صالة اللجنة الاولمبية الكويتية بمدينة جابر الأحمد.



وتمكن البطل يوسف الشملان صاحب التصنيف الـ 29 عالميا في سلاح السابر من قطع شوط كبير للتأهل الى اولمبياد باريس 2024 بعد اقتناصه نقاط البطولة بالعلامة الكاملة (4 نقاط) بإحرازه الميدالية الذهبية.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان أن هذه البطولة تعد من البطولات المصنفة من الاتحاد الدولي للعبة لأهميتها في حصد النقاط للتأهل الى أولمبياد باريس 2024، موضحا أن الشملان سيشارك في عدد من البطولات المقبلة خلال الشهر الجاري والمقبل، ومن المرجح الإعلان الرسمي عن تأهله الى الاولمبياد خلال شهر ديسمبر.



وعبر اللاعب الشملان عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في البطولة، مضيفا انه يسعى الى تطوير مستواه وتقديم كل ما لديه من اجل ضمان التأهل الى أولمبياد باريس.