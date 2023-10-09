أسدلت الصين أمس الستار على أكبر دورة ألعاب آسيوية في التاريخ حققت خلالها 201 ميدالية ذهبية قياسية، معلنة نهاية أسبوعين من المنافسة الرياضية المليئة بالإثارة في النسخة الـ 19.



وقال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة الهندي راجا راندير سينغ في حفل أقيم بالملعب الأولمبي «أعلن اختتام دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في هانغتشو».



واختتمت الدورة الآسيوية الأكبر على الإطلاق بحفل ختامي في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، وسلمت الصين علم الدورة المقبلة المقررة عام 2026 إلى اليابان. وانطلق راقصون يحملون أدوات مضاءة نحو الجمهور في عرض استحضر أمواج المحيط بينما عرضت عبارة «أحب آسيا» على شاشة كبيرة.



وتقام الألعاب عادة كل أربع سنوات، لكن مدة الاستعداد للألعاب المقبلة المقررة في ناغويا-آيتشي ستكون أقصر بسبب تأجيل النسخة الحالية لمدة عام بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي تم التخلي عنها الآن في الصين.



وكانت بعثة الكويت قد أنهت مشاركتها في الدورة بالحصول على 11 ميدالية متنوعة آخرها أمس عن طريق أبطال منتخبنا الوطني للكراتيه بتحقيقهم برونزية مسابقة كاتا فرق.



وشهد اليوم الأخير من المنافسات مشاركتين للكويت بعد خروج اللاعبة دلال السعيد من مسابقة كوميتيه بوزن تحت 50 كغم بخسارتها في دور الـ 16 أمام اليابانية المصنفة عالميا مياهارا، فيما أحرز ثلاثي الكاراتيه سيد محمد الموسوي وسيد سلمان الموسوي ومحمد حسين المركز الثالث في مسابقة كاتا فرق لتكون الميدالية الأخيرة للكويت في الدورة، ولتصبح الحصيلة النهائية مع ختام المنافسات 11 ميدالية ملونة: 3 ذهبيات و4 فضيات ومثلها من البرونزيات.



من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب الكراتيه جابر الحماد، إن الأيام الـ 3 الأخيرة من الدورة شهدت تألق لاعبي منتخبنا الوطني للكاراتيه وحصلوا على 4 ميداليات من إجمالي ميداليات الكويت (11 ميدالية)، وهي: ذهبية فهد العجمي وفضية عبدالله شعبان وبرونزية سيد سلمان الموسوي، إلى جانب برونزية فرق كاتا.



وعربيا، كانت البحرين الأولى في جدول الميداليات باحتلالها المركز التاسع مع 20 ميدالية بينها 12 ذهبية، أمام قطر الخامسة عشرة برصيد 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات، والإمارات السادسة عشرة بـ 20 ميدالية بينها 5 ذهبيات. وجاءت السعودية 19 برصيد 10 ميداليات بينها 4 ذهبيات، والكويت في المركز 23 برصيد 11 ميدالية بينها 3 ذهبيات، والأردن في المرتبة 28 برصيد 5 فضيات و4 برونزيات، وعمان في المركز 32 بفضية وبرنزية، والعراق الـ 35 (3 برونزيات)، وتقاسم كل من لبنان وفلسطين وسورية المركز 38 برصيد برونزية واحدة.