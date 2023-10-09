شهدت منافسات بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات التي تستضيفها الكويت حتى 15 الجاري ندية وقوة في جميع المجموعات للفردي، حيث تأهل للدور الثاني في منافسات الرجال لاعبو ألمانيا وكندا والدنمارك والإمارات وقطر وسلطنة عُمان، وفي منافسات السيدات تأهلت كوريا وسنغافورة وكولومبيا وماليزيا وألمانيا لذات الدور.



هذا، وأشادت المديرة التنفيذية للاتحاد الكندي للبولينغ كاتي انيس أن الكويت نجحت في احتضان أسرة البولينغ على مستوى العالم من خلال التنظيم المميز والإمكانات الرائعة التي وفرتها لاستضافة وإنجاح بطولة العالم للرجال والسيدات.



وأعربت كاتي عن سعادتها لتواجدها في الكويت للمرة الأولى، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة والأجواء التنافسية غير المسبوقة بين المنتخبات المشاركة، وأوضحت أن حفل الافتتاح جاء رائعا ومعبرا في فقراته عن الثقافات المختلفة لشعوب العالم في أجواء ترفيهية جيدة استمتع بها جميع الحضور.